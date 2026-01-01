Семь незаконных объектов демонтировано в Перми за январь Речь об автостоянках и рекламных конструкциях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские власти активно борются с нелегальными рекламными конструкциями и автостоянками. Сотрудники районных администраций регулярно проводят проверки, а также учитывают обращения граждан. Так, в январе муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» демонтировало в Перми семь незаконных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Среди них — открытая автостоянка на ул. Милиционера Власова, павильон на ш. Космонавтов и рекламная конструкция на ул. Мира. Также были убраны две вывески на ул. Вольской, шиномонтаж на ул. Норинской и рекламная конструкция на ул. Соликамской.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в январе в Перми было демонтировано 15 незаконных НТО. Больше всего таких объектов (5) убрали в Кировском районе. По три торговых точки снесены в Индустриальном и Мотовилихинском районах.

