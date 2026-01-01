В Перми за январь ликвидировали 15 нелегальных торговых точек Больше всего таких объектов убрали в Кировском районе Поделиться Твитнуть

В январе в Перми было демонтировано 15 торговых точек, установленных без разрешения. Больше всего таких объектов убрали в Кировском районе — там ликвидировали 5 павильонов. Один из них находился на муниципальной земле по ул. Светлогорской, 15а, ещё четыре — на частных участках (ул. Светлогорская, 15, ул. Ласьвинская, 38 и ул. Волгодонская, 14), сообщили в пресс-службе мэрии.

По три торговых точки демонтировали в Индустриальном и Мотовилихинском районах. В Индустриальном районе на муниципальной земле убрали киоск по ул. Мира, 91, и два павильона на улицах Советской Армии, 51 и Мира, 41в (на частной территории). В Мотовилихинском районе на муниципальной земле ликвидировали павильон на ул. Норинской, 84 и два павильона на частной территории (ул. Тургенева, 21 и б. Гагарина, 65).

В Орджоникидзевском районе снесли два незаконных торговых объекта. Один из них был на муниципальной земле по адресу ул. Первомайская, 14а, другой — на частной территории на той же улице.

В Свердловском и Ленинском районах демонтировали по одному объекту, не имевших разрешения на торговлю. В Свердловском районе на частной земле ликвидировали павильон на ул. Бродовское кольцо, 1. В Ленинском районе на частной территории снесли вендинговый автомат по ул. Пермской, 6.

За весь 2025 год в Перми было демонтировано 429 незаконных торговых точек: 270 из них находились на муниципальной земле, а 159 — на частной.

В каждом районе города регулярно ведётся работа по выявлению таких объектов. Администрация учитывает обращения жителей. Если незаконные торговые точки обнаруживаются, с их собственниками проводится разъяснительная работа. В случае отказа от сотрудничества составляется протокол о нарушении правил торговли. Торговые объекты, установленные без разрешения на муниципальной земле, демонтируются в принудительном порядке.

Напомним, мэрия Перми утвердила схему размещения торговых объектов и требования к их внешнему виду. Это, считают в администрации, позволяет обеспечить единый стиль оформления всех торговых точек, независимо от формы собственности, а также сохранить архитектурный облик города. В городе также действует положение, регулирующее порядок обнаружения и демонтажа незаконных объектов на муниципальной и государственной территории. О случаях незаконной торговли жители могут сообщить в администрацию своего района или территориальный отдел полиции.

