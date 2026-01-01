Защита подала апелляцию на арест экс-депутата заксобрания Прикамья Адвокат настаивает на чрезмерности выбранной для Константина Окунева* меры пресечения Поделиться Твитнуть

Фото: Ленинский районный суд Перми

Как стало известно «Новому компаньону», 27 февраля адвокат бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края и общественного деятеля Константина Окунева* Иван Хозяйкин подал апелляцию, чтобы обжаловать меру пресечения для экс-парламентария.

«Защита продолжает утверждать, что изоляция от общества является чрезмерной мерой пресечения в случае Окунева», — пояснил Хозяйкин в беседе с «Новым компаньоном».

По решению Ленинского районного суда Перми 24 февраля Окуневу* продлили арест ещё на два месяца, хотя он должен был выйти на свободу сегодня, 28 февраля. Такое решение принял судья Олег Порошин, поддержав ходатайство обвинения. Обвиняемый останется под стражей до 27 апреля.

Отметим, он находится в СИЗО-1 с октября 2025 года. При этом содержание под стражей продляется уже в третий раз.

Константину Окуневу* вменяют в вину шесть эпизодов призыва к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Поводом для уголовного преследования стали публикации бывшего депутата в соцсетях.

По мнению следствия, Окунев*, выйдя на свободу, может продолжить писать в интернете, оказывать давление на свидетелей или скрыться от правосудия.

В своих доводах адвокат Иван Хозяйкин неоднократно заявлял, что его подзащитный не намерен скрываться или оказывать давление на свидетелей и попросил изменить меру пресечения — на домашний арест или залог 2 млн руб.

Отметим, с 2022 по 2023 год Дзержинский районный суд вынес 8 постановлений в отношении Константина Окунева*. Его обвиняли в дискредитации власти и Вооруженных сил.

*Константин Окунев внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

