Глава СК потребовал доклад о расследовании пропажи туристов в Пермском крае Группа должна была вернуться 24 февраля Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил управлению следственного комитета по Пермскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для поиска пропавших туристов. Об этом сообщает официальный канал ведомства.

«В СМИ опубликована информация о том, что в горной местности Урала пропали пять туристов. Неделю назад группа выехала из Уфы в Пермский край на личном транспорте, затем пересела на снегоходы. Туристы должны были вернуться три дня назад, однако связь с ними отсутствует», — напомнили в СКР.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия. Региональный следственный комитет расследует уголовное дело. Прокуратура взяла ход установления обстоятельств происшествия под контроль.

