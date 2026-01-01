Волонтёры в Прикамье объявили срочный сбор на поиск пропавших туристов В Красновишерском округе пропали пять человек Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

Волонтёры березниковского поискового отряда «Миля» объявили о срочном сборе на поиски туристов, пропавших в районе п. Золотанка Красновишерского округа. Информация об этом появилась днём 27 февраля в соцсетях отряда.

Организаторы отметили, что для поиска нужны как пешие добровольцы, так и автовладельцы и владельцы снегоходов. Сборы проходили в двух точках: в Березниках и Красновишерске. Всех, кто готов оказать любую помощь или поделиться сведениями о пропавших, попросили обратиться к инфоргу или по номеру 112.

Также к добровольцам обратились волонтёры поискового отряда «Регион 59». В соцсетях было размещено сообщение о том, что поиски уже ведутся. Чтобы помочь, жители Прикамья могут доставить продукты питания и бензин в штаб к машине МЧС или отправить пожертвование. Информация о сборах на поиски пропавших также была размещена на сайте отряда «Лиза Алерт».

Как писал ранее «Новый компаньон», туристы из Уфы в составе пяти человек выехали на снегоходах на плато Кваркуш из п. Золотанка 20 февраля. Вернуться они должны были 24-го, однако так и не вышли к точке сбора. В данный момент с ними нет связи. В поисках задействованы более 30 человек, включая сотрудников МЧС и правоохранительных органов, спасателей и волонтёров. По данному факту следственные органы завели уголовное дело.

