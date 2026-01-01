Пермские лыжники завоевали медали чемпионата мира в Италии Соревнования по дуатлону проходили 27 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Спортсмены из Пермского края завоевали три медали в дуатлон-лыжной гонке на Чемпионате мира в Италии. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил победителей в своём telegram-канале.

«Алина Лягаева завоевала сразу две медали — золотую и серебряную в женской гонке, а Савелий Анисимов — бронзовую в мужской. Большая благодарность тренеру ребят — Василине Песковой за отличную подготовку», — написал глава региона.

Соревнования проходили 27 февраля. Дуатлон состоит из двух частей: первую половину дистанции на 8 км необходимо пробежать, вторую — пройти на лыжах.

Ранее сообщалось, что женская сборная Пермского края завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по регби на снегу. Соревнования проходили в Казани.

