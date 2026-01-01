Пермячки завоевали «серебро» на Чемпионате России по регби на снегу Мужская сборная заняла седьмое место Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Женская сборная Пермского края завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по регби на снегу. Соревнования прошли в Казани, где наши спортсменки продемонстрировали высокий уровень мастерства и доказали, что являются одними из лучших в стране. Лариса Копеева была признана лучшим игроком турнира.

Мужская сборная Пермского края также показала хороший результат, заняв седьмое место в общем зачёте. Команда одержала три победы, но в решающих матчах уступила призёрам в дополнительное время. Всеволод Гусев стал самым результативным игроком на этом турнире.

