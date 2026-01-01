В Перми сняли ограничения на вылет и посадку самолётов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Перми (Большое Савино) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Сообщение об этом Росавиация опубликовала в 17:16 (по пермскому времени) в официальном telegram-канале.

Ограничения были сняты в аэропортах Казани, Оренбурга, Нижнекамска и Ижевска, где ранее также вводился запрет на вылет и посадку самолётов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Напомним, 27 февраля в Пермском крае в 14:40 были объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности. Все оперативные службы приведены в полную готовность. В регионе был объявлен план «Ковёр» радиусом 100 км.

"Ракетная опасность" и ограничения в аэропортах вводились и в ряде других регионов.

