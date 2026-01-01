Пермский аэропорт временно закрыли на приём и выпуск самолётов В регионе введён режим ракетной опасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино 27 февраля ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом Росавиация сообщила в telegram-канале в 16:43 (по пермскому времени). Ограничения введены также в соседнем Ижевске.

«Аэропорты Пермь (Большое Савино), Ижевск — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности», — отмечается в публикации.

Напомним, 27 февраля в Пермском крае в 14:40 впервые был объявлен и продолжает действовать режим «Ракетной опасности». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА. В регионе введён режим «Ковёр» радиусом 100 км.

СМИ сообщают, что ракетная опасность объявлена и в других регионах ПФО, а также в Свердловской области. Согласно данным соцсетей администрации Ижевска, в Удмуртии также был введён сигнал «Опасное небо», в связи с чем в столице региона было остановлено движение трамваев, троллейбусов и автобусов МУП «ИжГЭТ» до особого распоряжения.

