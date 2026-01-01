В Пермском крае впервые объявлен режим «Ракетной опасности» Оперативные службы приведены в полную готовность Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Пермском крае 27 февраля в 14 час. 40 мин. объявлен режим «Ракетной опасности», об этом сообщили в минтербезе региона. Такой режим в Прикамье объявляется впервые, ранее водилась «Беспилотная опасность».

В ведомстве сообщают, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

А порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА.

Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом!

Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Следите за оповещениями МЧС.

Номер вызова экстренных служб — 112.

СМИ сообщают, что ракетная опасность также объявлена в Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской, Оренбургской областях, Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Удмуртии.

