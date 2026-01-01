Фонд помощи животным в Перми оштрафовали на 600 тысяч рублей Выяснилось, что краснокнижный орлан-белохвост содержался неправильно Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите животных и обнаружила нарушения в работе Фонда помощи животным «Станция скорой помощи». В частности, выяснилось, что краснокнижный орлан-белохвост, ранее переданный на хранение организации, содержался в ненадлежащих условиях. Также было установлено, что перемещение птицы произошло без соответствующего разрешения уполномоченного органа.

На основании проверки руководителю Фонда было вынесено представление. Природоохранная прокуратура привлекла юридическое лицо к административной ответственности по ст. 8.35 КоАП РФ (действия или бездействие, которые могут привести к гибели, уменьшению численности или нарушению среды обитания животных, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами).

Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора назначило Фонду штраф 600 тыс. руб. Орлан-белохвост передан на реабилитацию в специализированный центр, и в настоящее время решается вопрос о его дальнейшем размещении.

