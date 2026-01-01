Орлана-белохвоста изъяли из фонда «Станция скорой помощи животным» в Пермском крае Птица занесена в Красную книгу Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации о неудовлетворительных условиях содержания краснокнижной птицы (орлана-белохвоста) в фонде «Станция скорой помощи животным».

В ходе надзорных действий подтвердилось, что птица, ранее переданная фонду на ответственное хранение, содержалась с нарушениями требований законодательства. Орлан-белохвост был незамедлительно изъят и передан под надзор квалифицированных специалистов для обеспечения надлежащего ухода.

По итогам проверки будет решаться вопрос применения мер прокурорского реагирования и привлечения виновных к ответственности за нарушение правил обращения с объектами животного мира, занесёнными в Красную книгу.

