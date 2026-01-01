Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зимний джаз и зимний спорт Афиша уикенда 16–18 января Поделиться Твитнуть

В Арт-резиденции открывается выставка работ Марины Долматовой. Выдающаяся фотохудожница, основоположница пермской арт-фотографии ушла из жизни осенью 2025 года. Будучи музыковедом с консерваторским образованием, в начале 2000-х она неожиданно даже для близких, включая мужа — знаменитого пермского фотографа Анатолия Долматова, — увлеклась издательскими и оформительскими проектами, стала работать в качестве дизайнера и фотографа. Как результат — участие в десятках выставок, в том числе международных, высокие места в престижных фотоконкурсах. Работы Марины Долматовой — ярчайший образец авторской фотографии с активной обработкой кадра, с использованием разнообразных визуальный эффектов, с трансформацией образов. Хочется применять к её искусству музыкальные термины: синкопы, сэмплы, легато. В её фотографии чувствуется не только мастерство, но и вдохновение.

Денис Бонус — один из самых известных сноубордистов и джибберов России и мира — всё-таки намерен доехать до Перми. Он поделится своим опытом и проведёт авторские мастер-классы для тех, кто уже уверенно стоит на сноуборде и хочет прокачать технику. Для зрителей предусмотрены развлекательные интерактивы, а для участников — памятные подарки. Мастер-класс должен был пройти в конце декабря, на открытии фестиваля зимнего спорта, но не состоялся из-за отмены авиарейса.

Ведущий артист Театра-Театра Марат Мударисов и группа SpLit выступят с новой программой каверов на песни Леонида Агутина, Zoloto, Uma2rman, «Города 312», «Кино», Сироткина и не только. Зрителей концерта ждут сюрпризы — номера от приглашённых участников. Например, целый хор студентов курса «Артист музыкального театра».

Солистка Пермской оперы Ирина Байкова (сопрано) и пианистка Анастасия Иванова выступят с концертом, в программе которого — произведения французских авторов. Прозвучат арии из опер, фортепианные и камерные вокальные произведения Шарля Гуно, Джакомо Мейербера, Ференца Листа, Жюля Массне, Клода Дебюсси, Франсиса Пуленка, Жана Филиппа Рамо, Лео Делиба и других авторов.

Концерт этнической музыки при свечах, на котором можно будет увидеть и услышать санквылтап, или мансийские гусли. Медитативный концерт-погружение в мир фантазий и грёз через колыбельные песни, лирические песни и духовные стихи, песни про грань между сном и явью, между жизнью вчера и завтра.



Ольга Ирисова, этномузыкант:

— Однажды мне представились гусли в форме лодочки, во сне или наяву, не помню. Это была какая-то фантазия. Долго искала варианты, чтобы и форма, и звучание были идеальными, и вот однажды в рамках проекта «Виль Шы» в 2018 году я познакомилась с пермской группой «Седой Урал», и у них оказались те самые гусли в форме лодочки, о которых я мечтала. Назывались они «нарс-юх» — «играющее дерево». Мой инструмент в форме лодочки создал чудесный мастер Александр Красовский. Правда, получился не нарс-юх, а санквылтап. Почему? Для голосника — резонаторного отверстия в деке — я искала красивый хантыйский орнамент, но он оказался мансийским — «большое гнездо».



Исполнитель — Ольга Ирисова (Ижевск), инструменты: рамочные барабаны, RAV vast drum, поющая чаша, санквылтап. Ольга — музыкант, певица, мультиинструменталистка, исследовательница голосовых и песенных этнических традиций.

В программу соревнований входят забеги для детей и взрослых, семейная эстафета «Папа, мама, я», а также «Шопинг-забег» с заданиями и подарками. Участники праздничного забега Дедов Морозов и Снегурочек могут бежать в костюмах любых сказочных героев или костюмах народов России — и получить специальный приз за лучший костюм. Гостей ждут концертная программа, анимационные активности и торжественное награждение участников, специальные детские программы, шуточные разминки и викторины от ведущего для всех присутствующих, включая зрителей.

Экскурсовод исторического парка Олеся Шишкина-Короленко приглашает ненадолго вернуться в детство, окунувшись в общество кукол Ирины Верхградской (Новосибирск). Это не просто искусно созданные персонажи: за каждым угадывается прошлое, подчас целая жизнь, несмотря на то, что герой или героиня — с ладонь. Особенно это относится к коллекции «Дорогие мои старики» — глядя на фигурки из этой серии, посетители смахивают слезинку и звонят родителям. Здесь же — миниатюрные портреты исторических личностей, популярных отечественных артистов, голливудских кинозвёзд; герои сказок и литературные персонажи. В разделе «История костюма» — миниатюрные куклы-модели в костюмах народов мира. Экскурсовод расскажет о жизненном пути художницы и её авторской технике — грунтовании по текстилю.

Знакомая с детства история о смелом Иванушке и его верном друге — лошадке в прочтении лауреата всероссийских фестивалей и конкурсов, номинанта «Золотой маски», ведущего артиста Театра-Театра Альберта Макарова прозвучит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов имени В. А. Салина под управлением маэстро Галины Токаревой. Мелодии Лядова, Стравинского и других композиторов оживят чудеса Жар-птицы, Царь-девицы и волшебного конька.

Гид и путешественник-краевед Милана Федорова проведёт авторскую экскурсию по выставке, посвящённой культуре коми-пермяков.



Милана Фёдорова, экскурсовод по пермскому краю:

— Коми-пермяцкий округ сейчас — один из самых востребованных маршрутов по Пермскому краю, но было время, когда «редкая птица долетала» до Кудымкара. Я очень рада, что уже лет 10-12 назад была одной из немногих, кто протаптывал экскурсионную дорожку в коми-пермяцкую Terra incognita. Эта земля и этот народ не раскрывает полностью всех своих тайн, но мы постараемся их приоткрыть на выставке «Кто мы? Кин ме?

В рамках «Фестиваля зимнего спорта» состоится мастер-класс фигуриста Ильи Авербуха. В ледовом шоу примут участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, призёры российских и международных соревнований Артём Ковалёв, Ксения Синицына, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов и Софья Шевченко. В программе также номера заслуженных артистов цирка на льду Марии Голубевой и Алексея Ускова.

