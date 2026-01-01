Полиция Прикамья приняла 88 административных решений о выдворении мигрантов Въезд на территорию страны был закрыт 163 человекам Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По итогам проверочных мероприятий по выявлению и пресечению нарушений мигрантов в Прикамье с начала 2026 года было принято 88 административных решений о выдворении иностранцев за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«С начала текущего года сотрудниками Управления по вопросам миграции краевого главка принято 88 административных решений о выдворении нарушителей за пределы Российской Федерации. 163 иностранным гражданам был закрыт въезд на территорию страны», — рассказали в полиции.

Отмечается, что нарушения были выявлены не только среди иностранцев. В частности, во время проверки строительного объекта на ул. Серебристой сотрудники полиции выявили гражданина России, который имеет постоянную регистрацию в Омске, но не встал на учёт в военный комиссариат в 90-дневный срок. Мужчину доставили в отдел и вручили обязательство о явке в военкомат.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году число выдворенных из Прикамья нелегальных мигрантов снизилось в 2,5 раза. Судебные органы приняли решения о принудительном возвращении на родину 247 нарушителей. Самыми многочисленными оказались граждане Таджикистана и Узбекистана.

