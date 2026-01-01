Число выдворенных из Прикамья нелегальных мигрантов уменьшилось в 2,5 раза Больше всего среди высланных оказалось граждан Таджикистана Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В 2025 году судебные органы Пермского края приняли решения о принудительном возвращении на родину 247 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России. Этот показатель оказался практически в 2,5 раза ниже, чем в предыдущем году, сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Самыми многочисленными среди высланных оказались граждане Таджикистана. Второе место заняли граждане Узбекистана. В списке также жители других бывших республик Советского Союза — Туркменистан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Казахстан, Молдавия. Кроме того, зафиксированы случаи незаконного нахождения на территории региона представителей стран далекого зарубежья, таких как Нигерия, Марокко, Ирак, Индия, Куба, Китай.

Все иностранные граждане были признаны виновными в нарушении миграционных требований, предусмотренных статьёй «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ» (ст. 18.8 КоАП РФ). Их обязали выплатить штрафы и покинуть страну.

Сотрудники правоохранительных органов сопроводили каждого нарушителя до пограничных пунктов, передав в руки сотрудников ФСБ России. Эти лица будут лишены возможности повторного въезда в Россию на пять лет.

