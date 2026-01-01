Египетский перевозчик выполнит в марте чартерные рейсы из Перми в Египет Пока запланировано только пять рейсов на два курорта Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Египетский перевозчик «Несма Эйрлайнс» в марте выполнит по пять рейсов из Перми в Египет и обратно. Об этом свидетельствует расписание авиарейсов, представленное на сайте аэропорта Большое Савино.

Полёты в Хургаду и обратно запланированы на 7, 17 и 28 марта. Время в пути составит 5 часов 20 минут. Полёты в Шарм-эль-Шейх — на 12 и 23 марта, время в пути — 5 часов 10 минут.

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, египетский перевозчик базируется в Каире, работает на рынке с 2008 года. Выполняет регулярные и чартерные рейсы в страны Ближнего Востока, Африки и Европы на лайнерах семейства Airbus A320.

Помимо «Несма Эйрлайнс», в Хургаду полётные программы запланированы у авиакомпаний «Россия» — до 24 октября и «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» — на 8, 19 и 29 марта и 9, 19 и 30 апреля. В Шарм-эль-Шейх полёты выполняют «Россия» — до 22 октября, «Уральские авиалинии» — пока программа представлена только до 28 марта, «Северный ветер» — до 21 октября, а также «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» — на 3 марта и 1 апреля и «Эйр Кайро» — на 15 и 26 марта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в апреле из Перми стартуют авиарейсы в Минск. Полёты продлятся до сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.