Прямые перелёты из Перми в Минск запустят с 9 апреля Маршрут вошёл в список субсидированных

Фото: пресс-служба Red Wings

Прямые перелёты из Перми в столицу Беларуси запустят с 9 апреля. Новое международное направление будет обслуживать Red Wings. По информации компании, авиарейсы будут выполняться до конца сентября.

Перевозки пассажиров будут осуществляться на российском самолёте SSJ-100 два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 5 минут, в обратном направлении — 2 часа 45 минут.

Годом ранее данный маршрут обслуживала авиакомпания «Икар», полётная программа была прекращена досрочно, в конце сентября. В декабре стало известно, что авиасообщение Пермь—Минск вошло в список субсидируемых международных маршрутов на 2026 год. Размер субсидии из бюджета Пермского края на один парный рейс составит 1,15 млн руб.

