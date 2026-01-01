Две трети пермских компаний озаботились эмоциональным здоровьем сотрудников Половина работодателей планируют ввести программы для измерения и снижения стресса Поделиться Твитнуть

Эксперты hh.ru установили, что в 2026 году большинство компаний Пермского края будут уделять внимание эмоциональному благополучию своих сотрудников. Это подтвердили 69% опрошенных работодателей.

«Внимание к эмоциональному состоянию работников растет. Все респонденты, независимо от должности, считают это важным. Программы поддержки психического здоровья назвали приоритетными 78% топ-менеджеров, 71% руководителей среднего звена, 70% HR-директоров и 69% младших HR-специалистов. Работодатели понимают, что высокая нагрузка и стресс снижают вовлеченность и эффективность сотрудников, что негативно сказывается на результатах работы. Поэтому компании стараются создать условия, которые помогут специалистам развиваться без риска выгорания. Это уменьшит текучесть кадров, повысит лояльность и укрепит доверие к работодателю», — отмечает Мария Игнатова, руководитель отдела исследований hh.ru.

Говоря о конкретных мерах, 52% работодателей планируют ввести программы для измерения и снижения стресса. 44% рассматривают организацию мастер-классов по личностному развитию, а 40% — консультации корпоративного психолога. 24% компаний намерены внедрить приложения для медитации. 20% будут предоставлять психологическую помощь онлайн, а 16% — арт-терапию.

Сейчас такие программы редко встречаются. 69% работодателей сообщили, что в их компаниях подобных инициатив пока нет. При этом 11% предоставляют психологическую помощь онлайн, и столько же организуют мастер-классы по личностному росту. Консультации корпоративного психолога и приложения для медитации доступны в 3% организаций. Арт-терапию проводят 2% компаний.

Программы психологической поддержки пока не получили широкого распространения, но многие работодатели видят в них ценность и планируют уделять им больше внимания в 2026 году.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году продажи антидепрессантов в Прикамье выросли на 46%.

