Прокуратура нашла конфликт интересов у экс-главы Осинского округа Прикамья Он лично согласовал передачу земли близкому родственнику

Прокуратура Пермского края

По иску прокурора в действиях бывшего главы Осинского муниципального округа Алексея Григорьева судом был установлен конфликт интересов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время рассмотрения дела прокуратура доказала, что экс-глава территории лично согласовал предоставление близкому родственнику в аренду земельного участка, который затем перешёл в его собственность. При этом уведомление о возникшем конфликте интересов при исполнении должностных обязанностей чиновник не направлял и не принял меры по недопущению конфликта интересов, посчитали в надзорном ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июле 2025 года прокуратура заподозрила экс-главу Алексея Григорьева в нарушении законодательства о противодействии коррупции. Тогда же ведомство провело проверку и установило, что бывший глава округа одобрил предоставление близкому родственнику в аренду земельного участка. После этого местная администрация и близкий родственник Григорьева заключили договоры купли-продажи двух земельный участков, которые перешли в его собственность.

После вмешательства прокуратуры незаконно отчужденный земельный участок вернули в собственность муниципалитета.

