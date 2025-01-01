Экс-главу Осинского округа Прикамья подозревают в коррупции Он передал муниципальные земли в собственность близкому родственнику Поделиться Твитнуть

Фото: Осинский муниципальный округ

Бывшего главу Осинского округа Пермского края Алексея Григорьева подозревают в нарушении законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает краевая прокуратура в соцсетях.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что бывший глава округа одобрил предоставление близкому родственнику в аренду земельного участка. Впоследствии между администрацией округа и близким родственником Григорьева были заключены договоры купли-продажи двух земельный участков, которые перешли в его собственность.





При этом уведомление о конфликте интересов чиновник в установленном порядке не направил и не принял меры по его урегулированию.





Прокурор обратился с иском в суд и потребовал признать в действиях Григорьева факт конфликта интересов при согласовании аренды и заключении договоров купли-продажи земли. Кроме того, ведомство требует признать сделки недействительными и вернуть участки в собственность муниципалитета.

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