Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Первый Международный фестиваль индустриального кино пройдёт в Перми в октябре
«Прометей» вошёл в российскую линейку международных кинофестивалей
Стали известны даты проведения первого Международного фестиваля индустриального кино «Прометей». Как сообщили «Новому компаньону» в АНО «Центр развития кинопроизводства», событие будет проходить в Перми 15-18 октября.
Организаторами фестиваля выступают «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия») и Свердловская киностудия (Екатеринбург). Соглашение о сотрудничестве с целью проведения мероприятия было подписано сторонами в октябре 2025 года.
Генеральным продюсером фестиваля стала директор «Центра развития кинопроизводства» Алёна Семерикова, креативным продюсером — директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев.
Как рассказала Алёна Семерикова, фестиваль ставит своей целью не только показ фильмов индустриальной тематики, но и развитие кинопроизводства, он должен стать точкой для возникновения новых кинопроектов. Первое проведение фестиваля приурочено к Году промышленности в Пермском крае.
«Прометей» вошел в перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2026 год и получил поддержку Министерства культуры РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.
Как уже писал «Новый компаньон», первая презентация фестиваля «Прометей» состоялась 21 мая 2025 года на форуме «Дни пермского бизнеса-2025».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.