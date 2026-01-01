Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первый Международный фестиваль индустриального кино пройдёт в Перми в октябре «Прометей» вошёл в российскую линейку международных кинофестивалей Поделиться Твитнуть

Стали известны даты проведения первого Международного фестиваля индустриального кино «Прометей». Как сообщили «Новому компаньону» в АНО «Центр развития кинопроизводства», событие будет проходить в Перми 15-18 октября.

Организаторами фестиваля выступают «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия») и Свердловская киностудия (Екатеринбург). Соглашение о сотрудничестве с целью проведения мероприятия было подписано сторонами в октябре 2025 года.

Генеральным продюсером фестиваля стала директор «Центра развития кинопроизводства» Алёна Семерикова, креативным продюсером — директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев.

Как рассказала Алёна Семерикова, фестиваль ставит своей целью не только показ фильмов индустриальной тематики, но и развитие кинопроизводства, он должен стать точкой для возникновения новых кинопроектов. Первое проведение фестиваля приурочено к Году промышленности в Пермском крае.

«Прометей» вошел в перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2026 год и получил поддержку Министерства культуры РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

Как уже писал «Новый компаньон», первая презентация фестиваля «Прометей» состоялась 21 мая 2025 года на форуме «Дни пермского бизнеса-2025».

