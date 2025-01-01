В 2026 году в Прикамье пройдёт Международный фестиваль индустриального кино Он будет называться «ПРОМетей» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в следующем году состоится фестиваль индустриального кино, об этом на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания региона сообщила министр культуры края Алла Платонова.

Дебютный международный кинофестиваль индустриальной направленности под названием «ПРОМетей» запланирован в Перми в начале 2026 года. Мероприятие объединит кинематографическое искусство, научные разработки и производственную сферу. Будут представлены художественные и документальные киноленты, посвящённые производственной тематике.

Предполагается, что фестиваль станет площадкой для запуска новых кинопроектов, освещающих промышленность, а также поспособствует повышению интереса молодого поколения к рабочим специальностям, передаёт Telegram-канал краевого парламента.

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