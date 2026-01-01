На кадастровый учёт в Прикамье поставили четыре ЖК и шесть многоквартирных домов Их общая площадь превысила 185 тысяч «квадратов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе Управление Росреестра в Прикамье внесло в государственный кадастр учёта 6 многоквартирных домов и 4 жилых комплекса. Информация обо всех объектах недвижимости была добавлена в ЕГРН.

Как сообщает ведомство, общая площадь объектов составила 185,7 тыс. кв. м, количество квартир в них превысило 1,9 тыс. Все новостройки расположены в Перми и Пермском округе.

Так, в Перми были зарегистрированы: ЖК «Старт» (ул. Сергея Есенина, 22) на 268 помещений общей площадью 10,5 тыс. кв. м, в том числе 144 квартиры; ЖК «Прайм» (ул. Окулова, 20) на 522 помещения площадью 38,1 тыс. кв. м, в том числе 309 квартир; ЖК «Кинетика дом» (ул. Камская, 8а) на 181 помещение площадью 12 тыс. кв. м, в том числе 180 квартир, и ЖК «Город мечты» (ул. Семченко, 8) на 193 помещения площадью 9,4 тыс. кв. м, в том числе 117 квартир.

Также в пермских жилых комплексах на учёт были поставлены два дома в ЖК «Альфа дом» (ул. Вильямса, 5а, корп. № 1 и 2), в которых находятся 306 помещений общей площадью 10,4 тыс. кв. м, из них 172 квартиры, дом в ЖК «Патриот» (ул. Целинная, 59, 3 этап) — 279 помещений общей площадью 13,8 тыс. кв. м, 276 квартир, дом в ЖК «Красное яблоко» (ул. Яблочкова, 5, 3 этап) — 310 помещений площадью общей 60,7 тыс. кв. м, 303 квартиры.

В Кондратово (Пермский МО) на учёт поставлены ЖК «Ближе» (ул. Водопроводная, 6/2, 276 помещений, 13,8 тыс. кв. м, 224 квартиры) и многоквартирный дом в ЖК «Медовый» (ул. Яблокова, 2, 251 помещение, 16,6 тыс. кв. м, 248 квартир).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году в ЕГРН Пермского края были зафиксированы ранее отсутствовавшие данные о правах на 96,7 тыс. объектов недвижимости. Среди них — информация о правах на общее имущество в многоквартирных домах, касающаяся 8,5 тыс. объектов.

