За год в ЕГРН добавлены данные о правообладателях 96 тысяч объектов недвижимости в Прикамье Об этом заявили в Росреестре Поделиться Твитнуть

В 2025 году в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Пермского края зафиксированы ранее отсутствовавшие данные о правах на 96 709 объектов недвижимости. Среди них — информация о правах на общее имущество в многоквартирных домах (МКД), касающаяся 8500 объектов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю.

Зарегистрированное право позволяет собственникам принимать решения о благоустройстве придомовой территории, организации парковок, детских площадок, установке шлагбаумов, аренде отдельных частей общего имущества и по другим вопросам.

Изменения в законодательстве позволили собственникам жилых и нежилых помещений в МКД не подавать отдельные заявления для оформления права на долю в общем имуществе. Если в ЕГРН нет данных о праве общей долевой собственности на такие объекты, Росреестр регистрирует право самостоятельно.

Напомним, к общему имуществу МКД относятся земельные участки под домами, а также нежилые помещения общего пользования: чердаки, технические этажи, колясочные и другие помещения, предназначенные для использования всеми жильцами. Имущество и земельные участки, входящие в состав общего имущества МКД, освобождены от налогообложения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.