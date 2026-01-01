На СВО погибли ещё двое жителей Нытвенского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

В администрации Нытвенского округа Прикамья сообщили о гибели на СВО двух военнослужащих: Александра Гагарина и Сергея Крючкова. Власти выразили соболезнования родным и близким бойцов.

Известно, что Александр Гагарин проживал в Нытве, похоронили его на родине 25 февраля.

Прощание с Сергеем Крючковым пройдёт 27 февраля в Доме творчества по адресу: ст. Чайковская, ул. Коробейникова, 2. Начало в 9:00. Гражданская панихида состоится в 10 час.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погибли нытвенцы Сергей Андреев и Роман Костарев.

