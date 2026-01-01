В Прикамье простятся с двумя бойцами СВО из одного округа В Нытве похоронят Сергея Андреева и Романа Костарева Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погибли нытвенцы Сергей Андреев и Роман Костарев. Об этом сообщили в администрации Нытвенского муниципального округа.

Обстоятельства их гибели и дата смерти не уточняются.

Военнослужащих похоронят 14 января. Прощание состоится в Доме культуры Нытвы на пр. Металлургов, 1а. С рядовым Сергеем Андреевым прощание начнётся в 9:00, а гражданская панихида - в 10:00. С младшим сержантом Романом Костаревым простятся в 13:00, гражданская панихида состоится в 14:00.

Местные власти выразили соболезнования всем родным и близким погибших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.