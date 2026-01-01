На создание межвузовского кампуса в Перми дополнительно выделят 900 тысяч рублей Увеличение субсидии связано с ростом ставки НДС Поделиться Твитнуть

Фото: АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края»

В бюджете Пермского края на 2026-2028 годы планируется дополнительно предусмотреть 901,6 тыс. руб. для межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Такие данные следуют из законопроекта о внесении изменений в краевой бюджет.

Согласно документу, на осуществление прав и обязательств концедента в отношении инвестпроекта объём субсидии, выделяемой АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края», будет увеличен в 2026 и 2027 годах — по 386,4 тыс. руб. ежегодно, в 2028 году — на 128,8 тыс. руб. Рост расходов связан с увеличением ставки НДС до 22%.

При этом в 2026 году проектом поправок предусмотрено снижение расходов в сумме на 4 млн руб., предусмотренных в виде субсидии АНО на организацию и проведение мероприятий в сфере науки и высшего образования. Причиной стала отмена мероприятия по привлечению абитуриентов из других регионов в вузы и заведения СПО Прикамья.

В январе сообщалось, что общая готовность кампуса «Будущее Пармы» составляет более 11%. Фундаментные работы выполнены на 100%, рабочие ведут монтаж несущих конструкций. Кампус объединит восемь ведущих университетов региона и будет включать девять объектов, в том числе общежития и учебные корпуса.

