Многофункциональная арена на ДКЖ в Перми готова на 14% Ежедневно на объекте трудятся около 500 человек

Фото: правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил ход строительства многофункциональной спортивной арены в м/р ДКЖ и межвузовского кампуса в Камской долине.

На ул. Локомотивной завершено строительство фундамента и цокольного этажа, также подведены сети электроснабжения. Ведётся монтаж монолитного каркаса на 2, 3, 4 и 5 этажах. На цокольном и первом этажах рабочие приступили к укладке полов, установке перегородок и вентиляционных систем. На пятом этаже идёт монтаж металлоконструкций для кровли, смонтированы пять сегментов.

Директор «Пермь-Арена» Алексей Дорошенко сообщил, что готовность объекта составляет 14%, над ним ежедневно трудятся около 500 человек.

Новый спорткомплекс займёт 79 тыс. кв. м, будет иметь пять этажей и высоту 45 м. В нём появятся две ледовые площадки: основная на 10 тыс. зрителей и тренировочная на 500. Комплекс сможет принимать международные соревнования по различным видам спорта, а также проводить концерты и выставки. Главный вход будет с перекрестка улиц Локомотивной и Строителей. Всего проектом предусмотрено 20 входов. По контракту, строительство арены должно завершиться в 2027 году.

Строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» тоже активно продолжается. Фундаментные работы выполнены на 100%, сейчас идут монтажные работы по несущим конструкциям. Общая готовность кампуса составляет более 11%. Генподрядчик планирует увеличить численность работников с 550 до 650 человек для работы в две смены. Кампус объединит восемь ведущих университетов региона и будет включать девять объектов, в том числе общежития и учебные корпуса.

Фото: правительство Пермского края

