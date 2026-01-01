Из-за спада продаж алкоголя доходы Пермского края снизятся на 100 млн рублей Снижение объёма поступлений по акцизам ожидается в 2026 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На рассмотрение Законодательного собрания Пермского края поступил пакет поправок к действующему бюджету региона. Согласно документу, доходная часть в 2026 году будет увеличена на 1,8 млрд руб. При этом по ряду статей ожидается уменьшение поступлений.

В частности, доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию предлагается уменьшить на 100,7 млн руб. Как указано в документации к законопроекту, причиной стало снижение доли розничной продажи крепкой алкогольной продукции на территории региона.

Как ранее писал «Новый компаньон», Пермский край оказался лидером по объёмам снижения потребления алкоголя среди российских регионов. За 2025 год показатель уменьшился на 3,2 л, до 8,8 л на душу населения. В целом тенденция наблюдалась в 67 субъектах РФ — в декабре 2025 года потребление алкоголя на душу населения в стране снизилось до 8,06 л по сравнению с 8,39 л в январе.

