В Пермском крае рекордно снизилось потребление алкоголя За год показатель упал на 3,2 литра

Константин Долгановский

В 2025 году в 67 субъектах Российской Федерации зафиксировано снижение потребления алкоголя, наиболее значительное сокращение произошло в Пермском крае. В 18 субъектах потребление алкоголя возросло. Данные статистики публикует РИА Новости.

В декабре прошлого года потребление алкоголя на душу населения в РФ снизилось до 8,06 литра по сравнению с 8,39 литра в январе. В Пермском крае снижение составило 3,2 литра, в декабре опустившись до 8,8 литра на жителя региона. В Иркутской области снижение составило 2,9 литра, достигнув показателя в 7,4 литра, а в Кировской области — на 2,8 литра, что привело к результату в 11,3 литра.

В топ-5 также вошли Калужская область, где за последний год потребление снизилось на 2,6 литра и составило 7,6 литра, и Хакасия, где сокращение составило 2,4 литра, достигнув 10,1 литра за 12 месяцев.

Параллельно с этим, наибольший рост потребления алкоголя в 2025 году отмечен на Чукотке, где показатель увеличился до 14,1 литра в декабре по сравнению с 12,2 литра в январе. В тройку лидеров также вошли Воронежская область, где потребление выросло на 1,3 литра, до 8,9 литра, и Костромская область, где рост составил 1,1 литра, до 11,5 литра.

