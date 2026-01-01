Заболеваемость корью в Прикамье снизилась в 13 раз В рамках подчищающей иммунизации от кори было привито более 86 тысяч жителей края Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

За 2025 год в Пермском крае показатель заболеваемости корью составил 0,52 на 100 тыс. населения, что в 13,3 раза ниже, чем в 2024 году. Об этом «Новому компаньону» сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Екатерина Овчинникова.

Во всех выявленных очагах инфекции специалисты своевременно провели противоэпидемические мероприятия, что предотвратило распространение опасного заболевания.

Овчинникова отметила, что спасти от болезни могут прививки, и поэтому в крае ежегодно проводятся кампании по подчищающей иммунизации. В 2025 году, к примеру, в регионе прививки против кори получили 86,4 тыс. человек.

Эпидемиолог напомнила: корь является крайне опасной болезнью, она способна приводить к тяжёлым осложнениям, таким как пневмония, менингит, энцефалит, слепота и пр.

Вирус очень заразен, передаётся воздушно-капельным путём, причём остаётся активным в воздухе в течение нескольких часов.

«Если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью, вероятность заболеть чрезвычайно высока. Для этой инфекции характерна почти 100-процентная восприимчивость», — отметила Овчинникова.

Напомним, в 2024 году в Прикамье было зафиксировано шесть вспышек кори. А показатель заболеваемости достиг за период 6,9 на 100 тыс. населения (как и в целом по РФ). Случаи кори регистрировались в 12 административных территориях края. При этом более половины случаев болезни пришлось на детей. К примеру, как писал «Новый компаньон», на 23 июля 2024 года в Пермском крае было зарегистрировано и лабораторно подтверждено 125 случаев кори, при этом 55% заболевших были несовершеннолетними.

Заболеваемость корью в 2025 году в целом по РФ снизилась в пять раз. По информации Роспотребнадзора, произошло это благодаря дополнительным мерам по борьбе с заболеванием, которые были приняты в 2023-2024 годах. В частности, проводилась активная иммунизация (в том числе в очагах инфекции), это позволило укрепить среди населения иммунную прослойку по кори.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.