В Прикамье растёт заболеваемость корью Преимущественно за счёт непривитых граждан Поделиться Твитнуть

На 23 июля 2024 года в Пермском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено 125 случаев кори, при этом 55% заболевших — дети. Большая часть заразившихся не ставили прививку от кори. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Прикамью, цифры заболеваемости в регионе по сравнению с прошлыми годами выросли.

В ведомстве напомнили, что корь является крайне заразной вирусной инфекцией. Её возбудитель — вирус, который попадает в организм здорового человека чаще всего с капельками слюны при кашле, чихании или разговоре с больным. К осложнениям кори относят: энцефалит, слепоту, менингиты, менингоэнцефалиты, полиневриты, пневмонию, отит. Основным методом защиты населения от кори остаётся вакцинопрофилактика — как плановая, так и экстренная.

Плановые прививки проводят детям, не болевшим корью, двукратно, в возрасте 1 года и 6 лет, взрослым — в возрасте до 35 лет, не привитым ранее и до 55 лет включительно, относящимся к группам риска и не привитым ранее и не болевшим корью.

Экстренные прививки ставят контактным лицам в очагах инфекции без ограничения возраста, ранее не болевшим, не привитым или привитым однократно.

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