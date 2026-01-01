В пермском бизнес-комплексе «Гоголь» откроют ресторан «Горыныч» Он появится во второй очереди Поделиться Твитнуть

фото из телеграм-канала in vino papulos

В рамках второй очереди бизнес-парка «Гоголь» в Перми появится ресторан «Горыныч» от создателей White Rabbit Family — ресторатора Бориса Зарькова и шеф-повара Владимира Мухина. Они назвали заведение «драйвовой харчевней для городского племени». Основные блюда ресторана — хлеб, мясо и пицца. В приготовлении блюд будут использоваться печи, хосперы и смокеры. Об этом сообщает телеграм-канал in vino papulos.

В первой очереди проекта UDS, напомним, планируют открыть три заведения общепита: ресторан локальной кухни Töв, гастробистро Tehnikum от команды White Rabbit Family и LAMBERTI — ресторан от Уиллиама Ламберти. Бренд-шефом всех трёх ресторанов станет Егор Астраханцев, ранее работавший в нескольких отелях Hilton.

Как писал «Новый компаньон», первая очередь «Гоголя» недавно получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Помимо трёх ресторанов, в первой башне комплекса будут расположены гостиница Hampton by Hilton, апартаменты, конференц-залы («Гоголь Холл») и СПА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.