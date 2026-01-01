На расселение аварийного жилья и капремонт домов в Перми выделят более 8,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли поправки в проект бюджета столицы Прикамья на 2026-2028 годы. Принятые изменения предполагают значительное увеличение объёмов финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья и проведению капремонта многоквартирных домов.

В частности, в ближайшие три года на расселение аварийного жилого фонда выделяется рекордная сумма в размере 6,7 млрд руб. Что касается капитального ремонта многоквартирных домов, то с учётом краевой поддержки предусмотрены дополнительные средства в размере более 2 млрд руб. на ремонт фасадов и установку архитектурной подсветки. Таким образом, общая сумма, выделенная на расселение аварийного жилья и капремонт домов, составит более 8,7 млрд руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году план по доходам в бюджет Перми уменьшат почти на 1 млрд руб. Это связано с низкими поступлениями налоговых платежей в прошлом году.

