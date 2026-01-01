В 2026 году план по доходам в бюджет Перми уменьшат почти на 1 млрд рублей Это связано с низкими поступлениями в городскую казну налоговых платежей в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На состоявшемся 24 февраля пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили изменение параметров городского бюджета на ближайшие три года. Изменения включают значительное сокращение планируемых доходов и расходов в 2026 году. Согласно новым данным, доходная часть бюджета снизилась на 970,5 млн руб. и теперь составляет 65,7 млрд руб. Расходная часть также подверглась сокращению на 778 млн руб., достигнув отметки в 69 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета на этот год увеличен до 3,2 млрд руб. против первоначально заложенного дефицита в 3,1 млрд руб.

С докладом перед депутатами выступила первый заместитель главы Перми Яна Фурман. Она подчеркнула, что снижение налогов обусловлено экономическими трудностями, особенно заметными в распределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Во многом решение было принято исходя из результатов последнего квартала 2025 года, когда поступления значительно упали.

Несмотря на оптимизацию бюджетов первых двух лет периода, прогнозируется, что ситуация кардинально изменится в третьем году периода — 2028-м. Здесь ожидается резкое повышение объёмов бюджетных трат на 2 млрд руб. — они увеличатся до 67 млрд руб. Одновременно доходная часть сократится ещё больше, снизившись на 419 млн руб. относительно первоначального плана и оставшись на уровне около 66,1 млрд руб. Дефицит бюджета в этот год составит 903 млн руб.

Председатель комитета по бюджету Наталья Мельник, выступившая в качестве содокладчика, заявила, что новый бюджет направлен на эффективное использование имеющихся ресурсов. Депутат подчеркнула важность рационального распределения финансов в условиях сложной экономической ситуации.

