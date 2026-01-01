За январь в бюджет Прикамья поступило 12 млрд рублей Это составляет 4,4% от планового объёма доходов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджет Прикамья за первый месяц 2026 года поступило 12,2 млрд руб., что составляет 4,4% от годового плана. Сумма расходов составила 13 млрд руб. (4,3% от плана). Таким образом, по итогам периода в бюджете сложился дефицит в объёме 733,8 млн руб.

Плановый объём доходов краевого бюджета в 2026 году составляет 275,9 млрд руб. Согласно данным об исполнении краевого бюджета регионального минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций за январь составила 2,5 млрд руб. (3,1% от годового плана), что ниже показателя аналогичного периода прошлого года (АППГ) на 14,6%. Доходы от налогов физических лиц составили 3,1 млрд руб. (3,9% от плана), по данной статье показатель превысил прошлогодние значения на 7,1%.

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 893,5 млн руб., что составляет 23,2% от годового плана и на 32,2% ниже, чем за АППГ. Поступление налогов на совокупный доход оказалось на уровне 158,2 млн руб. — это 1% от плана на 2026 год и на 41,4% выше показателя прошлого года. Сумма безвозмездных поступлений составила 3,1 млрд руб. (8,1%). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов — 807 млн руб. (2,2%).

Плановый объём расходов бюджета Прикамья в 2026 году составляет 299,7 млрд руб. К 1 февраля наибольшая сумма была направлена на решение социальных вопросов — 4,1 млрд руб., что составляет 7,5% от плана, и в большем объёме — на социальное обеспечение населения (2,7 млрд руб.). Меньше всего — на национальную оборону (1,7 млн руб., 2,5% от плана).

Больший объём исполнения отмечается по статье межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам российской бюджетной системы — 7,8% от плана (1,1 млрд руб.), меньший — на охрану окружающей среды — 0,2% (3,4 млн руб.). По сравнению с АППГ больше всего средств было направлено на сферу культуры и кинематографии — 475,3 млн руб., 163,9% к январю 2025-го. Наименьший объём исполнения год к году также зафиксирован по охране окружающей среды — 50,8% к АППГ.

Как отмечается в документе, в целом исполнение годового плана по доходам за указанный период оказалось на 0,5% ниже, чем за АППГ. Исполнение расходов бюджета превысило прошлогодний показатель на 17%.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что объём поступлений в бюджет Пермского края по итогам 2025 года составил 260,9 млрд руб., что на 4% больше, чем годом ранее, и на 3% выше годового плана. Расходы исполнены на 95%, объём составил 303,6 млрд руб., что на 28% больше, чем в 2024 году.

