Объём поступлений в бюджет Прикамья в 2025 году вырос на 4% Годовой план по доходам перевыполнен на 3%

Фото: Министерство финансов Пермского края

Минфин Прикамья подвёл предварительные итоги исполнения краевого бюджета за 2025 год. Объём поступлений составил 260,9 млрд руб., что на 4% больше, чем годом ранее, и на 3% выше годового плана.

Безвозмездные доходы — федеральные дотации и целевые межбюджетные трансферы — поступили в объёме 36,4 млрд руб. Большую часть доходов (86%) составили поступления по налоговым и неналоговым доходам — 224,5 млрд руб. Это на 2% выше показателя 2024 года. Более 63% из них — поступления на доходы физических лиц и по налогам на прибыль организаций. По последним доходы снизились на 20%, до 71,6 млрд руб.

Как сообщает ведомство, уменьшение поступлений по налогам на прибыль организаций связано со снижением выручки крупнейших налогоплательщиков, добывающих и реализующих конъюнктурно-зависимую продукцию, и снижение налоговой базы для исчисления налога.

«Снижение поступлений по налогу на прибыль организаций было компенсировано перевыполнением доходной части по другим налоговым и неналоговым доходам, таким образом, план по собственным доходам выполнен на 103%», — добавили в минфине.

Бюджет Пермского края по расходам исполнен в объёме 303,6 млрд руб., на 95%, что на 28% больше, чем в 2024 году. В прошлом отчётном периоде показатель составлял 91,3%. По итогам года в казне образовался дефицит 42,7 млрд руб. На его погашение будут направлены остатки, сформированные на начало 2025 года, и казначейский инфраструктурный кредит 9,9 млрд руб.

Объём задолженности, состоящей из кредитов федерального бюджета, привлекаемых под низкие процентные ставки, к началу 2026 года составил 34,9 млрд руб., или 15,5% к объёму налоговых и неналоговых доходов. В ведомстве подчеркнули, что данный показатель существенно ниже максимально возможного, установленного Бюджетным кодексом РФ.

