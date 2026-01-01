В Прикамье запретят продавать алкоголь по праздникам в 29 округах Опубликован список на 2026 год Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

Правительство Прикамья опубликовало список муниципальных округов, в которых по определённым праздникам будут введены ограничения на продажу алкоголя. Согласно постановлению от 13 февраля, запрет коснётся 29 территорий.

Документом устанавливается полный запрет розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи с 8 до 23 часов в дни местных праздников и культурных событий. Исключение составят объекты общепита.

В большинстве территорий ограничения вводятся на празднование Дня молодёжи или Дня города, которые отмечаются 27 или 28 июня — в Бардымском, Куединском, Лысьвенском, Чусовском и Юрлинском округах, Березниках, Усолье, Верещагино, Добрянке, Полазне, Звёздном, Косе, Кочёво, Красновишерске, Краснокамске, Кунгуре, Нытве, Осе, Очёре, Соликамске, Суксуне и Майкоре. А также в других территориях 4, 11 или 18 июля — в даты празднования Дня города или Дня посёлка.

Помимо этого, ограничения в Бардымском округе будут действовать 20 и 21 марта — в дни праздников Ураза-байрам и Навруз, 27 мая — на время Курбан-байрама, 20 июня — на время праздника Барда зиен. В Большесосновском округе — 27 июня, в день проведения культурно-массового мероприятия «#Наше время». На территории нескольких населённых пунктов Губахинского округа — в День шахтёра 29 августа. В Полазне 5 сентября будут отмечать День посёлка, в Елово 11 июля пройдёт межрегиональный фестиваль «Еловская рыбка», в Кочёво 23 мая — День села, в Красновишерске 8 августа — Праздник черники и черничного пирога.

В Оверятах и Краснокамске запрет будет действовать в День посёлка и День города — 8 августа и 12 сентября. На День города в Нытве — 16 июля, на День Ординского округа в Орде и во время фестиваля «Оса — акватория Беринга» в Осе — 1 августа, на День города в Соликамске — 29 августа. Также алкоголь будет запрещено продавать на Сабантуй 20 июня в с. Чайка Уинского округа, во время фестивалей «Медовый спас» в Уинском (15 августа) и «Зов Пармы» в Чердыни, с. Серёгово и п. Рябинино (с 24 по 26 июля), на День города в Чусовском округе 19 июля и на День села в Купросе 15 августа.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 1 марта 2026 года время запрета на розничную продажу алкоголя сдвигается на час. С началом весны покупать спиртные напитки в Прикамье будет запрещено с 22:00 до 08:00, ранее запрет действовал с 23:00.

