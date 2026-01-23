Елена Синица Запрет вейпов, ограничения для мигрантов и налоговые изменения Какие законы вступят в силу в 2026 году в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2026 году в Пермском крае вступает в силу ряд новых законов. Они затронут налого­обложение, социальную поддержку, трудовые отношения, сферу услуг. Рассказываем об основных нововведениях.

Прожиточный минимум обновлён

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в Пермском крае установлен на уровне 17 424 руб. Для групп населения он различается: трудоспособные граждане — 18 992 руб., пенсио­неры — 14 985 руб., дети — 16 901 руб.

Приоритет для местных специалистов

С 1 января 2026 года вводятся дополнительные ограничения на трудовую деятельность иностранцев, работающих по патенту. Им будет запрещено занимать должности врачей и медицинских работников в системе здравоохранения, педагогов и воспитателей в образовательных учреждениях, курьеров в службах доставки.

Эти запреты дополняют уже действующие ограничения в таких сферах, как добыча нефти и газа, перевозка опасных грузов и пассажиров (включая такси), а также розничная торговля алкоголем и табаком.

Важно: ограничение на работу курьерами не распространяется на граждан стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), если они трудятся без патента, а также на иностранцев с видом на жительство или разрешением на временное проживание в России.

Налоги для малого бизнеса станут проще

С 2026 года в регионе начинает действовать экспериментальный налоговый режим — автоматизированная упрощённая система налого­обложения (АУСН). Перейти на него могут организации и индивидуальные предприниматели, соответствующие трём условиям.

Так, численность персонала не должна превышать пять человек, годовой доход не должен превышать 60 млн руб., а стоимость имущества компании — 150 млн руб.

АУСН имеет несколько преимуществ. Например, отменяются НДС, налог на прибыль (для организаций), НДФЛ с предпринимательских доходов (для ИП) и другие обязательные платежи. Кроме того, у пользователей этого режима отсутствует отчётность. Налог рассчитывается автоматически на основе данных онлайн-касс и банковских операций — декларации подавать не нужно.

Предприниматели могут выбрать один из двух объектов налогообложения: «Доходы» — ставка 8%; «Доходы минус расходы» — ставка 20%. Режим действует до конца 2027 года.

Проезд в общественном транспорте подорожает

С 15 апреля 2026 года стоимость разовой поездки в общественном транспорте Перми составит 43 руб. Впоследствии цена будет ежегодно повышаться: в 2027 году — до 47 руб., а в 2028-м — до 49 руб. Также изменятся цены на проездные билеты.

Так, стоимость проездного на месяц для учеников 5—11-х классов увеличится с нынешних 840 руб. до 903 руб. Для студентов цена возрастёт с 1200 до 1290 руб. В 2027 году стоимость проездных для школьников поднимется до 987 руб., для студентов — до 1410 руб. В 2028 году безлимитный проездной для школьников будет стоить 1029 руб., для студентов — 1470 руб.

Вейпы запрещены

Пермский край стал первым регионом России, где введён полный запрет на розничную продажу никотинсодержащей продукции, не относящейся к обычным сигаретам. С 1 марта 2026 года под запрет попадают электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака, а также жидкости, картриджи, испарители и другие расходные материалы.

Штрафы за нарушение: до 20 тыс. руб. для продавцов и до 100 тыс. руб. — для владельцев торговых точек. Потребители наказываться не будут. Инициатива направлена на защиту здоровья молодёжи.

Тарифы ЖКХ: два этапа роста

Коммунальные платежи вырастут дважды в течение года: с 1 января — на 1,7% (в связи с увеличением НДС), с 1 октября — в рамках регионального пересмотра тарифов.

Общий рост платы за ЖКХ для одного потребителя не должен превысить 15% за 2026 год.

Поддержка многодетных семей расширена

С 2026 года вводятся три важных улучшения в системе помощи многодетным семьям.

Будет расширен круг получателей: статус многодетной семьи теперь могут получить опекуны и приёмные родители, воспитывающие троих и более детей. Кроме этого, продлеваются льготы: если в семье есть ребёнок с инвалидностью, льготы сохраняются до достижения им 23 лет (ранее — до 18 лет).

Также появляется новая льгота: все члены многодетных семей получают право бесплатно посещать краевые и городские музеи, выставки и парки культуры независимо от уровня дохода.

Ночной запрет на продажу алкоголя

С 1 марта 2026 года время запрета на розничную продажу алкоголя сдвигается на час: покупать спиртные напитки будет запрещено с 22:00 до 08:00 (ранее — с 23:00).

