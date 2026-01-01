В Прикамье прокуратуру Барды возглавил Алексей Шишигин Он сменил на этом посту Рината Бакунова Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

С 20 февраля должность прокурора Бардымского района занимает Алексей Шишигин. До этого он трудился заместителем прокурора Индустриального района Перми.

Как сообщает газета «Звезда», в настоящее время прежняя должность Шишигина свободна. Данные о кадровых перестановках «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе краевой прокуратуры.

До Шишигина прокуратуру в Барде возглавлял Ринат Бакунов, но с 30 октября 2025 года он стал прокурором Краснокамска.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе 2025 года в статусе исполняющего обязанности на должность прокурора Индустриального района Перми был назначен заместитель прокурора Алексей Шишигин. Он сменил на этом посту Романа Владимирова, который отправился на работу в новые территории.

