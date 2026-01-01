Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В нынешнем году в Перми снова состоится инженерный «МолотФест» «Фирменный» фестиваль Мотовилихи намечен на 28 июня Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

В нынешнем году в Мотовилихе, в музее-диораме и на его территории на Вышке снова пройдёт фестиваль развития инженерной мысли «МолотФест». В этом году фестиваль проходит в третий раз, он приурочен к Году пермской промышленности и юбилею Мотовилихинских заводов (предприятию, основанному в 1736 году, исполняется 290 лет).

«МолотФест» впервые состоялся в 2024 году, 30 июня. Он всегда приурочен к Дню изобретателя и рационализатора, который ежегодно отмечается в России в последнюю субботу июня. В этом году дата проведения фестиваля — 28 июня.

Инициатор проведения «МолотФеста» — Пермский краеведческий музей, диорама на Вышке является его филиалом. Культурно-просветительский проект направлен на популяризацию индустриального наследия региона, установление диалога между поколениями инженеров, популяризацию инженерной деятельности среди молодёжи. В этом году «МолотФест» получил грант программы «Возрождение исторической памяти» Центра по реализации проектов в сфере культуры.

Фестиваль включает три блока: «Инженерия мысли», «Инженерия духа» и «Инженерия тела».

Блок «Инженерия мысли» направлен на популяризацию промышленного наследия региона.

Блок «Инженерия духа» раскрывает человеческую сторону развития инженерного дела: как в условиях экономических и политических потрясений, технологических вызовов и нехватки ресурсов пермские инженеры находили нестандартные решения, сохраняли производство и двигали прогресс.

Блок «Инженерия тела» демонстрирует физическую сторону инженерного труда: как человеческая сила, ловкость, выносливость и координация становились ключевыми факторами промышленных достижений.

