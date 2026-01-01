В Прикамье частные клиники продолжают отказываться от проведения абортов В Перми только семь медучреждений занимаются искусственным прерыванием беременности Поделиться Твитнуть

Количество частных клиник в Прикамье, имеющих право на проведение абортов, резко сократится в 2026 году. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин на пленарном заседании Пермской городской думы.

По словам чиновника, сейчас только семь из 41 частной клиники сохранили лицензию на выполнение такой процедуры. К концу следующего года ожидается дальнейшее сокращение числа подобных заведений, поскольку ещё три учреждения намерены отказаться от проведения абортов.

Камкин отметил, что причина уменьшения количества частных клиник связана с ужесточением федеральных норм, введённых Минздравом РФ. Теперь медицинские учреждения обязаны иметь собственную операционную комнату и круглосуточное присутствие врача-анестезиолога, доступного в течение максимум 20 минут. Эти меры направлены на повышение качества и безопасности предоставляемых услуг.

Всё это приведёт к увеличению нагрузки на государственные лечебные учреждения, однако власти надеются, что многие женщины предпочтут сохранить беременность после прохождения обязательной индивидуальной психологической консультации. Он добавил, что уже в 2025 году примерно треть пациентов отказалась от прерывания беременности именно благодаря таким консультациям.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Пермском крае четыре частные медицинские организации приняли решение отказаться от проведения искусственного прерывания беременности. В государственных медицинских учреждениях аборты проводятся по желанию женщины и при наличии медицинских показаний.

