Четыре частные клиники в Прикамье прекратили проведение абортов Всего девять частных клиник в регионе имеют лицензии на выполнение данной процедуры

фото: freepik

freepik.com

В Пермском крае четыре частные медицинские организации приняли решение отказаться от проведения искусственного прерывания беременности. По информации, предоставленной краевым минздравом ТК «Рифей», в настоящее время в регионе только девять частных клиник имеют лицензии на выполнение данной процедуры. В государственных медицинских учреждениях аборты проводятся по желанию женщины и при наличии медицинских показаний.

Следует отметить, что, по данным ТАСС, в 14 регионах России 752 частные клиники прекратили проведение абортов. В 34 регионах более трети частных клиник также отказались от этой процедуры. Ранее в частных клиниках Пермского края было внедрено доабортное консультирование, в рамках которого женщинам предоставляют информацию о мерах государственной поддержки во время беременности и после рождения ребенка, а также проводят с ними беседу.

