Пермский край занял 35 место в рейтинге регионов по качеству жизни Общий рейтинговый балл показал рост почти на 4%

По итогам 2025 года в рейтинге российских регионов по качеству жизни Пермский край остался на 35 месте. По информации РИА Новости, рейтинговый балл региона составил 58,138 из 100, что почти на 4% выше, чем годом ранее.

Рейтинговый балл составлен экспертами на основании 66 показателей, характеризующих качество жизни в регионах. Все они объединены в 11 групп по разным аспектам — уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, безопасность, демография, экологические условия, уровень образования, социнфраструктура, экономразвитие, малый бизнес, транспортная инфраструктура.

Лидерами рейтинга по-прежнему являются Москва (84,459 балла), Санкт-Петербург (84,211) и Московская область (81,842). Последние строчки, как и годом ранее, занимают Республика Тыва (31,041), Республика Ингушетия (35,943) и Еврейская автономная область (38,920).

Свердловская область улучшила позиции, поднявшись с 13 на 15 место и набрав 66,344 балла. Соседями Прикамья по рейтингу оказались Хабаровский край, опустившийся с 32 на 34 место (58,608) и Саратовская область, поднявшаяся с 38 на 36 место (57,916).

