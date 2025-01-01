Алёна Бронникова Пермский край улучшил позиции в рейтинге регионов по качеству жизни За год Прикамье поднялось с 38-го на 35-е место Поделиться Твитнуть

РИА «Новости» опубликовало ежегодный рейтинг российских регионов по качеству жизни. Пермский край занимает в нём 35-е место. Рейтинговый балл региона составил 55,989 из 100.

Как и год назад, в тройку лидеров рейтинга по итогам 2024 года вошли Москва (84,085 балла), Санкт-Петербург (83,388 балла) и Московская область (81,220 балла). Свердловская область занимает 15-е место (65,203 балла). На последних строчках по-прежнему остаются Республика Тыва (30,123 балла), Республика Ингушетия (34,085 балла) и Еврейская автономная область (36,101 балла).

Напомним, в 2023 году Прикамье находилось на 38-м месте. Тогда рейтинговый балл региона составлял 54,154.

Рейтинговый балл, на основе которого ранжируются регионы, составлен из 66 показателей, характеризующих качество жизни. В том числе, уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, демографическая ситуация и др.

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