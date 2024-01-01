Алёна Бронникова Пермский край поднялся на 11 строчек в рейтинге регионов по качеству жизни По итогам прошлого года Прикамье заняло 38-е место Поделиться Твитнуть

По итогам 2023 года Пермский край поднялся на 11 строчек и занял 38-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни. По данным экспертов РИА «Новости», рейтинговый балл составил 54,154 при среднем значении 53,474.

Рейтинг строился на основе учёта 66 показателей, характеризующих фактическое состояние условий жизни и ситуации в социальной сфере. В их число вошли уровень доходов, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демография, экологические и климатические условия, здоровье и образование, обеспеченность объектами социнфраструктуры, экономическое развитие, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Пермский край в 2022 году занимал 47-е место в списке. Рейтинговый балл был ниже среднего и составлял 50,332.

Итоги исследования показали, что за год качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло только в четырёх: Чукотском АО, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. Первые места заняли Москва (83,640 балла), Санкт-Петербург (82,310 балла) и Московская область (79,999 балла).

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