В Прикамье следователи СК завели уголовное дело после гибели ребёнка и женщины на пожаре Трагедия случилась в частном доме в Соликамском округе

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сотрудники Следственного комитета в Соликамске инициировали уголовное дело в связи со смертью женщины 1975 г. р. и маленького ребенка. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили пресс-службе СК по региону.

По данным следствия, 20 февраля в п.Затон Соликамского округа вспыхнул пожар в одном из домов по ул. Школьная. После тушения возгорания спасатели обнаружили тела хозяйки дома и её малолетней внучки.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизы. Предположительно, причиной пожара могли стать неполадки в электросети или проблемы с печным отоплением.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что пожар начался 20 февраля, а погибшие были найдены после разбора завалов уже утром следующего дня.

Ход расследования находится под личным контролем главы следственного управления по Прикамью Дениса Головкина.

В связи с этим инцидентом, сотрудники СК по региону обратились к жителям региона с напоминанием о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту.

