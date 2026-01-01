На пожаре в посёлке Затон Пермского края погибли два человека Один из них был ребёнком Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В п. Затон на севере Пермского края пожар унес жизни двух человек. Трагедия случилась 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В результате возгорания полностью уничтожен дом площадью 200 кв. м. Погибли два человека, включая несовершеннолетнего ребёнка», — рассказали в МЧС, не уточнив подробности.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным СМИ, погибшими оказались женщина и маленькая девочка. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют сотрудники МЧС по региону.

В ведомстве напоминают жителям о необходимости проверять исправность электросетей и дымоходов, а также использовать предтопочные листы у печей и никогда не курить в помещении.

Эти элементарные правила безопасности помогут сохранить жизнь.

