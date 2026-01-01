В Прикамье от майнинга криптовалюты в бюджет поступило 1,5 млн рублей Этот налог начали собирать с 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитель Упраления ФНС по Пермскому краю Наталья Гурова рассказала, как происходит налогообложение доходов от майнинга криптовалюты. По её словам, в 2025 году поступило 1,5 млн руб. в качестве налогов на доходы от операций с криптовалютой и майнингом.

В эфире радио Sputnik Гурова напомнила, что в прошлом году начали начислялись налоги на доходы, которые были получены от цифровой валюты, в том числе от майнинга.

«В Пермском крае было уплачено 1,5 млн руб. налога на прибыль с операций, которые были связаны майнингом, криптовалютой», — отметила Гурова.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2025 году общее количество обнаруженных случаев майнинга по стране увеличилось на 44% по сравнению с 2024 годом. В Пермском крае наибольшее число нарушений зафиксировано в окрестностях Перми, Березников и Лысьвы.

