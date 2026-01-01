В Прикамье больше всего случаев майнинга зафиксировано в Перми, Березниках и Лысьве Общая эффективность обнаружения мошенничества составила 45% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «МТС» поделилось данными о росте числа майнинговых ферм в 2025 году. По информации компании, общее количество обнаруженных случаев майнинга по стране увеличилось на 44% по сравнению с 2024 годом. В Пермском крае наибольшее число нарушений зафиксировано в окрестностях Перми, Березников и Лысьвы.

Специалисты использовали алгоритмы искусственного интеллекта для выявления аномалий в энергопотреблении. Они позволяют оперативно находить несанкционированные подключения, удалённые взломы счётчиков и масштабные неучтенные нагрузки, включая майнинг-фермы. За 2025 год с её помощью было выявлено более 196 тыс. случаев, связанных с майнингом.

В Прикамье наибольшее количество нарушений зафиксировано в Перми. Также были отмечены случаи в населённых пунктах Пермского муниципального округа, в Березниках, Лысьве и Чернушке. Общая эффективность обнаружения мошенничества составила 45% в 2025 году.

Летом 2025 года количество атак на приборы учёта сократилось в пять раз по сравнению с весной. 78% вмешательств были зарегистрированы на трёхфазных счётчиках, установленных в частных домах. На однофазные приборы пришлось 22% случаев.

